В Нижегородской области продлили выплату регионального маткапитала

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт — РИА Новости. Выплату регионального материнского капитала в размере 100 тысяч рублей при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка в Нижегородской области продлили еще на 3 года, изменения в местный закон приняли депутаты законодательного собрания на заседании в четверг.

В Нижегородской области, начиная с 2011 года, установлена дополнительная мера государственной поддержки семей при рождении (усыновлении) детей в виде регионального материнского капитала. Для женщин, родивших (усыновивших) третьего или последующего ребенка начиная с 1 января 2017 года, размер регионального материнского (семейного) капитала составляет 100 тысяч рублей. Срок действия указанной меры поддержки был ограничен 31 декабря 2018 года.

"Депутаты законодательного собрания приняли закон о продлении срока действия регионального материнского капитала на 3 года – до 31 декабря 2021 года включительно. Это важная и востребованная мера поддержки, необходимая для улучшения демографической ситуации. Также сохранится право на единовременную выплату в 10 тысяч рублей", — заявил журналистам губернатор Глеб Никитин.

Он отметил, что в регионе действуют и другие меры поддержки семей.

"У нас существуют программы по созданию дополнительных мест в детских садах, есть конкурсы для мам, которые занимаются предпринимательством. Это также очень важное направление работы, которое будет продолжаться в следующие годы, в том числе в рамках нацпроекта по демографии. По мере принятия соответствующих решений на федеральном уровне будем перераспределять ресурсы для того, чтобы все пособия, связанные с рождением детей, были сохранены, обеспечены и увеличены", — добавил Никитин.

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