Правительство одобрило ужесточение наказания за побег с места ДТП

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Правительство одобрило проекты законов, которые ужесточают ответственность для водителей, скрывшихся с места ДТП, где погибли или пострадали люди. Об этом сообщили в аппарате кабмина.

Теперь законопроект внесут в Госдуму.

Как пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев, поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях необходимо внести из-за того, что в тех случаях, когда водитель скрывается с места аварии, невозможно установить, был ли он пьян.

"Согласно действующим нормам УК, его автоматически предполагают трезвым, что помогает уйти от более сурового наказания, поскольку состояние опьянения рассматривается как отягчающее вину обстоятельство", — сказал Медведев.

По его словам, административная ответственность должна наступать только если водитель уехал с места ДТП, где не было жертв. "Во всех прочих случаях предполагается применение более строгой ответственности, то есть уголовной", — добавил премьер.

Кроме того, правительство одобрило законопроект о выделении дополнительных пяти миллиардов рублей на закупки автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов.