В РЖД сообщили о сроках восстановления движения поездов на Кубани

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Восстановление железнодорожной инфраструктуры на Кубани после наводнения потребует до трех суток, говорится в сообщении РЖД.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. В Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Ранее в четверг Северо-Кавказская железная дорога сообщала, что в ликвидации последствий непогоды задействованы более 200 железнодорожников и более 10 единиц спецтехники.

"По прогнозам, на восстановление инфраструктуры для безопасного пропуска пассажирских поездов может потребоваться до трех суток. ОАО "РЖД" просит пассажиров учитывать это при планировании своих поездок", — говорится в сообщении железнодорожной монополии.

Компания принимает все возможные меры по скорейшему восстановлению движения поездов. Гендиректор РЖД Олег Белозеров возглавил работу оперативного штаба по ликвидации последствий ЧП.

В настоящее время компания прорабатывает варианты организации перевозок пассажиров с использованием альтернативных видов транспорта. Желающие прервать поездку могут без оплаты специального сбора вернуть или переоформить билеты на поезда, курсирующие на данном участке.

По данным РЖД, по состоянию на 12.00 из-за наводнения в Краснодарском крае задерживается 31 пассажирский поезд. Время задержки составляет от 1 до 18 часов. Для перевозки пассажиров между станциями, где прервано железнодорожное сообщение, подготовлено 35 автобусов.