Депутат Госдумы предложила заблокировать сайты знакомств

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева выступила против сайтов и мобильных приложений для знакомств в интернете. Об этом она рассказала в интервью Агентству городских новостей "Москва".

"Мы <…> в свое время по-разному знакомились: и в транспорте, и на улице, и на танцах, но это не значит, что сразу женились. Мы дружили, договаривались как-то, ходили свататься, представлялись родителям, а уже потом женились, регистрировались обязательно. А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало — давай, да?", — сказала она.

Депутат пояснила, что встреча с малознакомым человеком может обернуться непредсказуемыми событиями: он может оказаться психически больным или обычным аферистом.

"Я была бы полностью согласна (ограничить доступ к площадкам для интернет-знакомств — ред"), и чтобы вообще интернет ограничить, ведь все, что негоже, оттуда черпают наши и дети, и молодежь, и старики уже там сидят <…> Люди думают, что это место, где можно любого человека опорочить и ни за что не отвечать", — резюмировала Плетнева.