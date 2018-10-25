Кузнецова рассказала о роли исследований в обеспечении безопасности детей

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Исследования должны стать фундаментом по выработке новых мер обеспечения безопасности в образовательных организациях, заявила уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова.

"Сколько бы мы ни выстраивали металлические рамки, обучали охрану, ставили на входы вооруженных людей, оборудовали камерами и применяли иные внешние меры к охране наших учреждений, самое главное — это внутренняя безопасность нашего ребенка. Сегодня именно исследования должны стать фундаментом новых мер. После каждого чрезвычайного происшествия вырастает запрос и риск неправильных решений – быстро, скоропалительно. Надо сказать, что в детстве не может быть быстрых и коротких решений", — сказала Кузнецова на общем собрании членов РАО.

Она отметила, что когда речь идет о безопасности детей, никто не может действовать методом проб и ошибок.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.