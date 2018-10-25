Рабочая группа выработала предложения по безопасности после ЧП в Керчи

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Рабочая группа выработала предложения по обеспечению безопасности образовательных учреждений после трагедии в Керчи, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

"Мы уже направили свои предложения туда, есть несколько вариантов работы. Я думаю, что на этой неделе должно быть совещание рабочей группы… Уже к нам вышли с запросом, какие данные нам нужны — мы ответили, какой нужен мониторинг именно по Крыму. Для того чтобы меры точные предпринять, но общие принципы мы уже направили, у нас есть этот план мероприятий. Сейчас ждем ответы на наши вопросы, но рабочая группа уже начала работать", — сказала Кузнецова журналистам.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.