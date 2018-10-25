Губернатор Кубани рассказал о ликвидации последствий непогоды

КРАСНОДАР, 25 окт — РИА Новости. Ситуация с подтоплением в Туапсе осложняется непогодой, техника пока не может подойти к местам разрушений, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В Туапсе. Будем решать проблемы на месте. Ситуация осложняется непогодой, техника пока не может подобраться к местам разрушений", — написал он в своем аккаунте в Twitter.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Для контроля за ходом ликвидаций последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.