Госдума приняла закон о полномочиях Росгвардии по охране Крымского моста

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Государственная дума в четверг приняла закон о полномочиях Росгвардии при обеспечении безопасности транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста РФ — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым.

На войска Росгвардии возлагают выполнение задач по обеспечению безопасности указанных объектов, в том числе со стороны водного пространства, а также обеспечение безопасности на акваториях водных объектов в районах, запретных для плавания или временно опасных для плавания, говорится в пояснительной записке к правительственному проекту.

Как поясняется в документе, сейчас Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) не наделяет военнослужащих Росгвардии полномочиями по доставлению судов и физических лиц в порт РФ или на специализированную стоянку за совершение административных правонарушений на акваториях водных объектов в запретных для плавания и временно опасных для плавания районах.

Проектом предлагается наделить военнослужащих войск Росгвардии полномочиями по доставлению за административные правонарушения, предусмотренные статьей 11.7 КоАП РФ "Нарушение правил плавания", касающиеся "нарушения границ запретных для плавания или временно опасных для плавания районов, а также правил, установленных для запретных для плавания и временно опасных для плавания районов".

Отмечается, что сотрудники Росгвардии будут иметь право доставлять нарушителей в любое служебное помещение, а не только в отделение полиции, Росгвардии или помещение органов местного самоуправления, при этом суда будут доставляться в порт РФ или на специализированную стоянку.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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