Госдума приняла закон об отмене надбавок к пенсиям парламентариев

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Госдума приняла закон об отмене дополнительных пенсионных преференций для депутатов и сенаторов.

Закон предоставляет депутатам ГД или членам СФ право добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии, подав заявление на имя министра труда и социальной защиты РФ. В случае добровольного отказа гражданина от ежемесячной доплаты к пенсии такая доплата повторно не устанавливается.

"Единая Россия" 6 сентября внесла в Госдуму первый пакет поправок к законопроекту по изменениям в пенсионную систему. В числе внесенных поправок, в частности, была и поправка об отмене дополнительных пенсионных преференций для депутатов и сенаторов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что считает правильным, чтобы депутаты, которые имеют дополнительные доходы, не рассчитывали на депутатские надбавки к пенсиям. Он также заявил, что поддерживает эту законодательную инициативу.

Госдума 27 сентября приняла в третьем чтении закон о совершенствовании пенсионной системы и 3 октября его одобрил Совет Федерации. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ Владимира Путина, и теперь документ предусматривает повышение для всех на пять лет — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Законодатели по инициативе главы государства предусмотрели и ряд других мер для смягчения решения, в частности, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Ранее первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство РФ планирует индексацию пенсий на 2019 год на 7%, то есть они вырастут в реальном выражении даже при инфляции выше прогнозов. Также он заверял, что и далее бюджет обеспечит финансирование индексации пенсий быстрее инфляции, для этого будет увеличен объем трансферта Пенсионному фонду.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.