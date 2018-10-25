В Башкирии на видео попал медвежонок, ворующий мед у пчел

УФА, 25 окт – РИА Новости. Сотрудники национального парка "Башкирия" установили на дереве видеокамеру, которая засняла медвежонка, лакомящегося диким медом на трехметровой высоте дерева.

Видеозапись опубликована на странице национального парка "Башкирия" в социальной сети "ВКонтакте".

"Не пора ли подкрепиться", — подумал мишка и своровал мёд у диких пчел. На первых секундах видно, как молодой медведь, уткнувшись в дупло, лакомится мёдом диких пчел. Но, видимо, лакомства оказалось не так много. Решил подняться выше, но и там ещё одного дупла не оказалось. Отметим, что приятное для медведя и грустное для пчел событие произошло в лесу национального парка "Башкирия". Косолапый, преследуя сладкую цель, взобрался на высоту более 3 метров", — написали сотрудники парка под видеозаписью.

Национальный парк "Башкирия" площадью более 80 тысяч гектаров образован в 1986 году. Территория парка включает природные комплексы и объекты горных лесов Южного Урала. В парке обитают медведи, волки, лисы, кабаны, зайцы, лоси, куница и другие животные. Здесь встречаются несколько видов животных из списка Международного союза охраны природы — это речная выдра, садовая соня, прудовая ночница, европейская норка.