Эксперт: дан старт реализации майского указа президента

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Стартовал этап конкретного исполнения майского указа президента России Владимира Путина. Об этом сообщил председатель экспертного совета ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Глеб Кузнецов, комментируя итоги заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое состоялось накануне.

"Гарантировано финансирование, подтвержден список национальных проектов по основным направлениям, обозначены приоритеты, обозначенные в майском указе. Теперь это приоритет в нашей государственной политике. Все это будет под контролем федеральной власти и в зоне особого внимания", — заявил он РИА Новости.

По словам Кузнецова, ключевым моментом реализации указа является развитие регионов, так как это определяет развитие страны в целом.

"Без развития регионов, без их выравнивания в социально-экономическом плане никакого развития страны быть не может. Понятие "депрессивный регион" должно уйти в прошлое", — заключил он.

В мае 2018 года Владимир Путин подписал указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Глава государства поручил снизить вдвое уровень бедности в стране, обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, улучшать жилищные условия не менее 5 миллионов семей ежегодно, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году ‒ до 80 лет.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил Основные направления деятельности правительства России (ОНДП) до 2024 года.

Правительство в самом плане концентрируется на национальных целях развития, которые заложены в новом майском указе, а также на реализации 12 нацпроектов, отметил премьер.

На развитие национальных проектов, развитие инфраструктуры в ближайшие три года в проекте федерального бюджета предусмотрено 5,63 триллиона рублей. Самая значительная статья расходов связана с развитием социальной сферы, а именно с проектами в сфере здравоохранения, демографии, образования, науки, экологии, жилищного строительства, комфортной городской среды, создания современной транспортной и энергетической инфраструктуры.