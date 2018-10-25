В Керчи выписали из больницы одного из пострадавших в колледже

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Студент, пострадавший после взрыва и стрельбы 17 октября в колледже в Керчи, выписан из керченской больницы №1, сообщили РИА Новости в минздраве республики.

"Накануне (в среду) из керченской больницы №1 был выписан один пациент – студент колледжа", — сказала пресс-секретарь ведомства.

Всего в крымских больницах остаются на стационарном лечении 24 человека, они госпитализированы в больницы Симферополя и Керчи. Состояние всех пациентов стабильное, наблюдается положительная динамика в выздоровлении. Госпитализированные ранее в Ленинскую центральную районную больницу четыре человека были переведены в лечебные учреждения Керчи.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.