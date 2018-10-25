Пострадавшим от паводка пенсионерам Приморья выделили еще 13,2 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Около 13,2 миллиона рублей выделили из федерального и регионального бюджетов для оказания дополнительной материальной помощи пожилым неработающим жителям Приморья, пострадавшим от наводнения в августе-сентябре этого года, сообщает администрация края.

"Средства в размере 11,4 миллиона рублей на единовременные выплаты выделил Пенсионный фонд России. Почти 1,8 миллиона рублей на эти цели направлено из краевого бюджета. Как объяснили в департаменте труда и социального развития, разовая выплата предоставляется, если жилье пенсионера оказалось в зоне ЧС", — говорится в сообщении.

Единовременную выплату получат все пенсионеры, кроме тех, кому уже выдали 10 тысяч рублей из-за утраты урожая. Обратиться за компенсацией можно в Центр социальной поддержки или в многофункциональные центры не позднее 12 ноября.

После тайфуна "Сулик" в августе в регионе размыло дороги, смыло несколько мостов, ряд сел оказались окружены водой. Вслед за "Суликом" в край пришел тайфун "Джеби", который принес на восток Приморья обильные ливни — до полуторамесячной нормы осадков. Режим ЧС продолжает действовать более чем в десяти районах края.