Россияне назвали самые желанные профессии для своих детей

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Большинство россиян хотели бы видеть своих детей врачами, второе место в рейтинге предпочтений занимает профессия ученого, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Респондентам задали вопрос: "Если у вас есть (были бы) подрастающие дети, внуки, какую профессию, род занятий вы бы для них пожелали, а какую — нет?". Профессии предлагалось оценить по шкале от 1 до 5, где "1" — самая низкая оценка, "5" — самая высокая оценка.

Так, согласно данным исследования, в рейтинге наиболее предпочтительных профессий для своих детей на первом месте находится профессия врача (4,17 балла из пяти возможных). Второе место занимает профессия ученого (3,78 балла). На третьем месте бизнесмены: 30% россиян хотели бы видеть своего ребенка предпринимателем (3,4 балла).

Отмечается, что профессия священнослужителя является самым нежелательным вариантом (1,85 балла). Согласно опросу, 64% респондентов совершенно не хотели бы видеть своего ребенка священником.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 22 октября среди россиян старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью 1,6 тысячи респондентов. Максимальная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее ВЦИОМ предоставил данные еще одного исследования, где респонденты должны были назвать самые престижные профессии. Более четверти россиян (26%) сказали, что считают профессию врача наиболее престижной на сегодняшний день, а с точки зрения доходности лидирует профессия юриста.