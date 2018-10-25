Россияне назвали самые желанные профессии для своих детей

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Большинство россиян хотели бы видеть своих детей врачами, второе место в рейтинге предпочтений занимает профессия ученого, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Так, согласно данным исследования, в рейтинге наиболее предпочтительных профессий для своих детей на первом месте находится профессия врача (4,17 балла из пяти возможных). Второе место занимает профессия ученого (3,78 балла). На третьем месте бизнесмены: 30% россиян хотели бы видеть своего ребенка предпринимателем (3,4 балла).
Отмечается, что профессия священнослужителя является самым нежелательным вариантом (1,85 балла). Согласно опросу, 64% респондентов совершенно не хотели бы видеть своего ребенка священником.
Ранее ВЦИОМ предоставил данные еще одного исследования, где респонденты должны были назвать самые престижные профессии. Более четверти россиян (26%) сказали, что считают профессию врача наиболее престижной на сегодняшний день, а с точки зрения доходности лидирует профессия юриста.