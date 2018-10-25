Москалькова призвала сенатора Нарусову помочь с проверкой тюрем

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации призвала сенатора Людмилу Нарусову помочь с проверкой СИЗО и колоний по поводу пыток и выступила за то, чтобы расследованием подобных нарушений занимались окружные следователи.

Российский сенатор Людмила Нарусова показала на заседании видео, на которых персонал Ярославской и Омской колоний издевается над заключёнными. Она предложила ввести уголовную ответственность за применение пыток.

В ответ Москалькова призвала сенатора присоединиться к омбудсменам и поучаствовать в посещении пенитенциарных учреждений. Также правозащитница добавила, что ответственность за пытки уже предусмотрена Уголовным кодексом.

"Мне кажется, что было бы важным в Уголовно-процессуальный (кодекс) внести изменения, чтобы расследовали не те следователи, которые на этой территории, а окружные хотя бы", — подчеркнула омбудсмен.