Получивший двойку за "Движение вверх" школьник встретится с актерами фильма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Школьник из Екатеринбурга, получивший двойку за то, что не посмотрел фильм "Движение вверх", встретится с актерами картины, сообщается в среду в официальной группе Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) в соцсети "ВКонтакте".

Ранее в соцсетях и мессенджерах появилась информация о том, что школьник получил двойку за то, что не посмотрел фильм. Отмечалось, что он из бедной семьи и у него дома нет компьютера, чтобы посмотреть картину. Представитель департамента образования горадминистрации сообщил РИА Новости, что ситуация с двойкой урегулирована, плохую отметку из журнала убрали.

"В Екатеринбурге — какая-то дичь! Местные СМИ сообщили, что ученику 5-го класса поставили двойку по физкультуре за то, что он не посмотрел фильм "Движение вверх". Мальчик — из малообеспеченной семьи, живет без мамы, компьютера у него нет, посмотреть никак не получается. Нас в АСБ эта история тронула, и мы официально готовы пригласить Никиту в Москву. Здесь он сможет не просто посмотреть фильм. Мы организуем экскурсию на "Мосфильм", познакомим его с актерами "Движения вверх" и с сыном Сергея Белова – Александром", — говорится в сообщении АСБ.

Также ассоциация приглашает мальчика потренироваться вместе со студенческой командой МГУ и сходить на большой баскетбол: матч ЦСКА с "Олимпиакосом".

Фильм Антона Мегердичева "Движение вверх" стал самым кассовым российским фильмом в истории, за два месяца собрав в прокате более 3 миллиардов рублей, а также занял пятое место в десятке самых кассовых фильмов российского проката. Картина рассказывает о сенсационной победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене. Роли в ней исполнили Владимир Машков, Андрей Смоляков, Марат Башаров и другие.