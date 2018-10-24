Путин поручил привести бюджет в соответствие с паспортами нацпроектов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Бюджет должен быть приведет в соответствие с паспортами нацпроектов, нужно доделать работу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Бюджет, конечно, должен быть приведен в соответствие с паспортами нацпроектов. Там, где есть над чем работать, надо это доделывать",- сказал Путин на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как отметил Путин, поэтапность в этой работе допустима, но бесконечно сдвигать сроки нельзя. "Я понимаю, что не все сразу, все должно быть поэтапно, step by step. Что-то можно и нужно сейчас, с чем-то нельзя затягивать, что-то должно созреть, и нужно действовать поэтапно. Но ни в коем случае не нужно идти по пути бесконечной сдвижки вправо, иначе мы никогда не достигнем результата к нужному времени",- сказал Путин.