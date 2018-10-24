Путин поручил определить нужные для нацпроектов технологии

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьерам и Минпромторгу определить виды оборудования и технологий, необходимых для реализации национальных проектов, а ВЭБу и другим институтам развития — предусмотреть их финансирование.

"Всем заместителям председателя правительства совместно с Минпромторгом нужно в короткие сроки определить, какие виды машин и оборудования, какие технологии потребуются для реализации национальных проектов. Какие производства и центры компетенций надо будет дополнительно развернуть, какие задачи поставить перед нашими научными, исследовательскими и инжиниринговыми структурами", — заявил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он также поручил Внешэкономбанку и другими институтам развития предусмотреть финансирование таких проектов.