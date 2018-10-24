Путин рассказал, сколько средств будет направлено на реализацию нацпроектов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. На реализацию национальных проектов Россия потратит 28 триллионов рублей в течение шести лет из всех источников финансирования, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Напомню, в течение шести лет на нацпроекты из всех источников будет направлено порядка 28 триллионов рублей. Это просто астрономическая для нас сегодня цифра. Мы долго работали над тем, чтобы консолидировать эти ресурсы — ресурсы государства, регионов, бизнеса. Они должны работать внутри страны и на ее развитие", — заявил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.