Путин внес в Госдуму проект о вкладах чиновников в зарубежных банках

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий Генпрокуратуре запрашивать Центральный банк для дальнейшего получения информации от иностранных банков о вкладах россиян, которым запрещено их иметь, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Сейчас законодательством установлен запрет для высокопоставленных чиновников, госслужащих, депутатов и сенаторов открывать и иметь счета и вклады в иностранных банках, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами зарубежных компаний.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации при необходимости вправе направить запрос в Центральный банк Российской Федерации, который обращается в центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, или к иностранному регулятору финансового рынка с запросом о предоставлении имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в соответствии с настоящим федеральным законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации", — говорится в проекте закона.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что проектом предлагается возложить на Генеральную прокуратуру функции уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении соответствующих проверок. При этом в случае невозможности получения соответствующей информации ГП сможет направлять запрос в Центральный банк России. Он уже в свою очередь обращается в центральный банк или иной орган надзора иностранного государства с запросом о предоставлении информации.

Банк России также уже рассмотрел проект федерального закона и сообщил об отсутствии замечаний и предложений по указанному законопроекту, говорится в отзыве ЦБ, приложенному к внесенному пакету документов в Госдуму.