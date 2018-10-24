Стали известны сроки полного перехода Москвы на электрический транспорт

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Власти Москвы планируют полностью перейти на электрический общественный транспорт через 12-13 лет, сообщил заммэра города, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов в среду.
Он заметил, что уже сегодня в столице на регулярном маршруте работают электробусы, которые ежедневно перевозят от 5 до 7 тысяч пассажиров.
"Это хороший результат, мы готовимся к зиме, я уверен, что они хорошо себя зарекомендуют. Если будут какие-то ошибки и недоработки, мы вместе с производителями преодолеем эти вещи", — отметил глава ведомства.