Стали известны сроки полного перехода Москвы на электрический транспорт

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Власти Москвы планируют полностью перейти на электрический общественный транспорт через 12-13 лет, сообщил заммэра города, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов в среду.

"Мы думаем, что в ближайшие 12-13 лет мы полностью перейдём на электрический транспорт. Мы ставим себе задачу, чтобы городской транспорт стал достойной альтернативой личному транспорту", — сказал Ликсутов на Международном автобусном салоне.

Он заметил, что уже сегодня в столице на регулярном маршруте работают электробусы, которые ежедневно перевозят от 5 до 7 тысяч пассажиров.

"Это хороший результат, мы готовимся к зиме, я уверен, что они хорошо себя зарекомендуют. Если будут какие-то ошибки и недоработки, мы вместе с производителями преодолеем эти вещи", — отметил глава ведомства.