Минюст предложил создать службу защиты прав пациентов психбольниц

МОСКВА, 24 окт- РИА Новости. Минюст предлагает создать службу защиты прав пациентов психиатрических больниц на базе института уполномоченного по правам человека в РФ, сообщил замглавы министерства Денис Новак.

По его словам, Минюст разрабатывает законопроект, который предусматривает создание службы защиты прав пациентов психиатрических стационарных учреждений, которую в соответствии с международными обязательствами РФ должна создать.

По его словам, возникает вопрос, в какой структуре создавать эту службу, так как она должна быть независимой от Минздрава, Минтруда — от учреждений, где содержатся эти люди.

"Мне кажется, что именно структура уполномоченного по правам человека была бы самым логичным институтом, в рамках которого можно было бы эту службу создать", — сказал Новак на совещании в Совфеде.

Он отметил, что это позволит, когда служба будет создана, улучшить качество жизни граждан.