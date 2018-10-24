Нужно ввести специальный допуск для работы таксистами, заявили в Госдуме

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Для работы таксистами нужен специальный допуск, а не дополнительные права в случае отсутствия российских, считает зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов.

Ранее заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин сообщил агентству, что столичный дептранс разработал предложение, по которому для работы в столичном такси будут приниматься только водители, имеющие российские водительские права, ведомство намерено направить его для рассмотрения в Госдуму, правительство РФ и министерство транспорта РФ.

"Никаких прав дополнительных, мы считаем, для такси не надо. Нужно допуск для работы на такси", — сказал РИА Новости Ефимов.