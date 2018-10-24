В Центральной России на следующей неделе может появиться снежный покров

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Временный снежный покров может образоваться на территории Центральной России на следующей неделе, погода вернется в рамки календаря и дожди постепенно начнут сменяться мокрым снегом, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Она пояснила, что последняя пятидневка октября является средней датой образования временного снежного покрова на территории России.

"Погода уже буквально к выходным вернется в рамки календаря, поэтому ничего удивительно, что дожди постепенно сменятся осадками, то есть, будут чередоваться со снегом, — а потом уже возможен мокрый снег. Сформируется ли снежный покров хотя бы на один-два дня, сказать заблаговременно сложно, но вероятность такого процесса очень велика", — сказала Позднякова.