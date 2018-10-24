На Урале отменили двойку ученику, не посмотревшему "Движение вверх"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Ситуация с двойкой, которую ученик школы №53 в Екатеринбурге получил за то, что не посмотрел фильм "Движение вверх", урегулирована, сообщила РИА Новости в среду представитель департамента образования горадминистрации.

Ранее в соцсетях и мессенджерах появилась информация о том, что школьник получил двойку за то, что не посмотрел фильм. Отмечалось, что он из бедной семьи, и у него дома нет компьютера, чтобы посмотреть картину.

По данным представителя департамента образования, просмотр фильма был рекомендацией учителя ученикам для мотивации их на занятие спортом, а не обязательное задание.

"Ситуация уже разрешена, и директор 53-й школы ее взяла под свой контроль. Отметка в журнал была не выставлена. Точнее, она изначально была поставлена, но после того, как ситуацию урегулировали, отметку отменили. Сейчас ее в журнале нет", — сказала собеседница агентства.

Фильм Антона Мегердичева "Движение вверх" стал самым кассовым российским фильмом в истории, за два месяца собрав в прокате более 3 миллиардов рублей, а также занял пятое место в десятке самых кассовых фильмов российского проката. Картина рассказывает о сенсационной победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене. Роли в ней исполнили Владимир Машков, Андрей Смоляков, Марат Башаров и другие.