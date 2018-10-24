Артековцы направили в ООН видеопослание

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Артековцы направили дипломатам государств-членов ООН видеопослание, в котором выразили уверенность, что мир можно сделать добрее, сообщает пресс-служба международного детского центра "Артек".

Видеообращение записано по случаю Дня Организации Объединенных Наций и направлено в адрес постоянного представительства Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке с просьбой информировать дипломатов разных стран о приветствии юных россиян из "Артека".

"Мы верим, что мир можно сделать добрее! Мы учимся у вас. От всей души желаем всем мира!"- говорится в послании.

Артековцы также отметили, что подобно тому, как "ООН объединяет страны, "Артек" объединяет детей из разных стран: за 93 года в "Артеке" побывали 1,5 миллиона детей из 120 государств".

Ребята называют "Артек" признанным центром детской дипломатии: "ООН поддерживает мир и стабильность на планете, а "Артек" учит дружить детей разных культур, религий и национальностей. И мы по праву можем называть "Артек" центром детской дипломатии".

Видеообращение содержит кадры визита в "Артек" постпреда РФ в ООН и в Совете Безопасности ООН Василия Небензи.

Директор "Артека" Алексей Каспржак отметил, что дети в своем видеопослании стремились донести, что детский центр — это территория мира.

"В сознании наших детей земной шар — это территория без границ и войн. Этот идеальный мир они воплощают в "Артеке". Мы приглашаем дипломатов из ООН приехать в "Артек", чтобы научиться слышать друг друга и строить международные отношения на основе добрососедства", — сказал Каспржак.