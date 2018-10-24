Составлен список допустимых подарков чиновникам

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила пакет документов, направленных на совершенствование государственной политики в области противодействия коррупции, среди них — перечень допустимых подарков для госслужащих.

Ранее чиновникам можно было вручать презенты стоимостью до трех тысяч рублей.

"Законопроектами предлагается эту норму признать утратившей силу и в дальнейшем руководствоваться перечнем допустимых подарков", — говорится в сообщении на сайте правительства.

Новый перечень войдет в закон "О противодействии коррупции".

Согласно документу, госслужащим будет разрешено принимать подарки только "в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления или организации". Также чиновникам можно будет дарить цветы.

Кроме того, предлагается разрешить госслужащим получать ценные подарки в качестве наград от государственных органов или органов местного самоуправления.

"Если служащий получит подарок, отсутствующий в списке разрешенных, он будет обязан сообщить об этом своему работодателю", также говорится в тексте законопроекта. Такие подарки будут автоматически признаваться собственностью государства, субъекта Федерации, муниципалитета или организации.