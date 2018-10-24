Городской туризм стал главной темой VIII турфорума "Visit Russia"

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Развитие городов как центров туризма, создание привлекательного для путешественников универсального городского пространства стало главной темой открывшегося в среду в Ярославле VIII Международного туристического форума.

"Ключевой темой форума стали вопросы развития городского туризма. Сегодня наиболее растущий сегмент туристического рынка — отдых в городах. Современный турист ищет комфорт и атмосферу. Для достижения этих целей в Ярославской области мы поставили перед собой две задачи — с помощью развития комфортной городской среды привлечь наибольший поток туристов и, тем самым, создать наиболее благоприятную среду и для людей, которые проживают в этих городах. Ярославской области есть на чем выстраивать городской туризм. Уже сейчас есть отличные образцы преобразования городов",- сказал на открытии форума заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Как отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова, в регионе разработана стратегия, цель которой — за восемь лет "войти в пятерку крупнейших туристических центров и принять восемь миллионов туристов".

Она напомнила, что в Ярославской области имеется 12 малых городов, привлекательных для туристов. "Мы позиционируем территорию Ярославии как Гардарику — землю уникальных развивающихся городов, где комфортно жить и куда хочется приезжать. Высокая плотность городского ландшафта Ярославской области, где расстояние между городами не превышает пятидесяти километров, даёт возможность туристу познакомиться с большим количеством малых городов за одну поездку, что служит хорошим стимулом к активному развитию городского туризма",- сказала Рыбакова.

Деловая программа турфорума, в котором участвуют более тридцати российских и зарубежных экспертов, включает около двадцати дискуссионных сессий и семинаров, подписание соглашений о сотрудничестве между Ярославской областью и туроператорами.

Во второй день работы форума пройдет тематические кинопоказы, где зрители увидят фильмы о городах, снятые в рамках популярного Инстаграм-проекта "Follow Me". "Этот формат демонстрирует особенный авторский взгляд на городские путешествия с точки зрения индивидуального туриста", — отметила Рыбакова. Она убеждена, что кинопоказы станут не только частью развлекательной программы, но и поводом для дискуссии на тему туристического маркетинга.

Также гости форума станут участниками гастрономического тура в формате "Pub crawl". Маршрут пройдет по историческому центру Ярославля, где их познакомят с городской средой, достопримечательностями и заведениями общепита.

Настоящим сюрпризом для гостей форума стало воплощение темы городской среды непосредственно при входе выставочный комплекс "Миллениум", где проходит первый день форума. Все пространство организовано, как городская площадь. Инсталляцию оживляют художники, музыканты, мастера-ремесленники, а также горожане, которые танцуют, ездят на велосипедах и просто отдыхают в любимом городе.

Международный туристический форум "Visit Russia" закончит свою работу 26 октября.