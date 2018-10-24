Мэр Читы встретился с родными убитой девочки

КРАСНОЯРСК, 24 окт — РИА Новости. Родители убитой в Чите 12-летней школьницы попросили главу города обязать классных руководителей перед занятиями проверять количество учеников в классе и, в случае их отсутствия, сразу же сообщать родным, сообщили в администрации города.

Ранее СК сообщил, что 12-летняя школьница пропала 19 октября в Чите по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело об убийстве, оно передано в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК. В ночь на 23 октября был задержан подозреваемый в убийстве. Сотрудники полиции нашли тело ребенка на автостоянке, где он работал. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, в среду суд арестовал его до 22 декабря.

По данным мэрии, глава администрации Олег Кузнецов встретился с родителями погибшей семиклассницы. Обсуждались вопросы по организации похорон: моральная и материальная поддержка, обеспечение транспортом и другие.

"Несмотря на боль потери, родители девочки не замкнулись на своем горе, а продолжают думать о других. Они попросили Олега Васильевича (Кузнецова) обязать всех классных руководителей читинских школ каждое утро проверять количество учеников. Если кого-то нет, пусть сразу же сообщают об этом родителям. Действительно, кому-то это может сохранить жизнь", — сообщили в пресс-службе.

В мэрии отметили, что после убийства семиклассницы многие школьники остро нуждаются в помощи психологов, которые помогают им справиться со стрессом. Прощание и похороны девочки состоятся в четверг в ритуальном зале краевой клинической больницы по ул. Матвеева с 14.30 до 15.30. Там также будут работать психологи.

В мэрии отметили, что уехать на прощание с девочкой от школы можно будет на предоставленных автобусах.