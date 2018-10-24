В России впервые имплантировали кардиостимулятор новым методом

НОВОСИБИРСК, 24 окт – РИА Новости. Новосибирские кардиохирурги впервые в России применили новый высокотехнологический метод в операции по имплантации электрокардиостимулятора, практически исключающий дополнительные риски развития аритмии, сообщает в среду минздрав региона.

"Новосибирские кардиохирурги внедрили новый высокотехнологический метод в операции по имплантации электрокардиостимулятора… На сегодняшний день в Новосибирском областном клиническом кардиодиспансере сделано уже шесть операций", — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что сама по себе процедура имплантации электрокардиостимулятора давно стала обыденной в качестве помощи пациентам с нарушениями ритма сердца. Однако иногда устройство может вызывать негативные эффекты и дополнительные риски из-за того, что электрический импульс вызывает сокращение сердца, не похожее на естественное. При новом методе имплантации стимулирующий электрод располагается в особом месте внутри сердца, так называемом пучке Гиса.

"Такой метод получил название гисиальная стимуляция. Суть в том, что электрические импульсы, наносимые именно в этой области, вызывают сокращение сердца почти идентичное природному", — привели в минздраве слова кардиохирурга Сергея Зенина, который провел первые операции. Этот метод позволяет избавиться от существовавших ранее рисков.

В министерстве отметили, что в подобных операциях прежде всего нуждаются люди, страдающие брадикардией (нарушением ритма сердца, при котором частота сердечных сокращений падает до 40 ударов в минуту и ниже, при норме от 60 до 90 ударов). Кардиостимулятор помогает отрегулировать пульс до нужных показателей и зафиксировать его. При этом операция нетравмирующая и проводится малоинвазивным способом под местной анестезией.

"Используя специальный проводящий электрод, контролируя процесс при помощи рентгена, хирурги подводят электрический импульс кардиостимулятора в нужный участок сердца — в пучок Гиса. При этом пациент остается в сознании, и врач по его контрольным ответам о самочувствии может окончательно отрегулировать работу кардиостимулятора", — говорится в сообщении. В минздраве отметили, что новую методику по имплантации электрического кардиостимулятора, которая подойдет даже людям в возрасте более 70 лет, новосибирские хирурги применили впервые в России.