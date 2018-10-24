Низкое атмосферное давление в Москве может побить рекорд 1992 года

Женщина идет по дороге в парке-усадьбе Михалково во время дождя. Архивное фото.

Женщина идет по дороге в парке-усадьбе Михалково во время дождя. Архивное фото.

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Атмосферное давление в Москве опустилось до 727 миллиметров ртутного столба и приблизилось к рекордно низкому, отмечавшемуся в 1992 году, сообщается на официальном сайте столичного Метеобюро в среду.

"Столичный регион оказался на периферии глубокого циклона с центром над Латвией. Атмосферное давление в столице упало до 727 миллиметров ртутного столба. Это значение близко к рекордному, но еще не рекорд. Минимальное значение для 24 октября составляет 725 миллиметров, это значение было достигнуто в 1992 году, и до сих пор этот рекорд не перекрыт", — говорится в сообщении погодного бюро.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 25 октября фон атмосферного давления в городе повысится до 729 миллиметров ртутного столба, перед этим, возможно, установив новый рекорд.

"Скачки атмосферного давления при пониженном его фоне могут негативно отразиться на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов. Причем касается это как гипотоников, так и гипертоников. Людям, реагирующим на перепады атмосферного давления, следует заранее позаботиться о себе, соблюдать режим труда и отдыха, держать под рукой рекомендованные лечащим врачом медикаментозные препараты", — предупреждают синоптики.

Ранее сообщалось, что колебания атмосферного давления будут наблюдаться в столице всю неделю. В среду в городе прогнозируется резкое падение атмосферного давления — оно опустится до 724 миллиметров ртутного столба, что соответствует показателям большой высоты.