Дептранс Москвы направит в Госдуму предложение о правах для таксистов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы разработал предложение, по которому для работы в столичном такси будут приниматься только водители, имеющие российские водительские права, ведомство намерено направить его для рассмотрения в Госдуму, правительство РФ и министерство транспорта РФ, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента Дмитрий Пронин.

"Мы выступаем за то, чтобы все водители такси в городе работали, используя наши национальные права. Если человек хочет работать на дорогах Москвы, он должен сдать экзамены, чтобы знать детали, особенности российского законодательства в области дорожного движения", — сказал Пронин в среду.

По его словам, идея работы таксистов исключительно с российскими правами была разработана по итогам Международного Евразийского Форума Такси.

"Все предложения будут направлены в Государственную думу РФ, правительство РФ, министерство транспорта РФ, и другие федеральные и региональные органы исполнительной и законодательной властей, которые участвуют в проработке закона о такси", — отметил замглавы департамента.

Международный Евразийский форум Такси проходил в Москве в августе. Это крупнейшее в России отраслевое мероприятие, посвящённое вопросам комплексного развития таксомоторного рынка. В форуме приняло участие свыше тысячи представителей органов федеральной и региональной власти РФ, экспертов, участников таксомоторной и смежных отраслей из России, ФРГ, Бельгии, Эстонии, Азербайджана, Казахстана, КНР и других стран.