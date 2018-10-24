Дептранс Москвы предложил жестче контролировать график работы таксистов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы направит в Государственную Думу РФ предложение об ужесточении контроля за режимом работы и здоровьем таксистов, работающих в столице, а также о введении дополнительных требований к легковым такси, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента со ссылкой на замруководителя ведомства Дмитрия Пронина.

"Мы предлагаем жестче контролировать график работы и здоровье тех, кто отвечает за безопасную перевозку пассажиров, и не допускать переработок. Это позволит улучшить контроль состояния их здоровья, а также повысить качество и безопасность предоставления услуги", — сообщил Пронин по итогам Международного Евразийского форума такси.

Помимо Госдумы, предложения также будут направлены в правительство РФ, министерство транспорта РФ и другие федеральные и региональные органы исполнительной и законодательной властей, которые участвуют в проработке Закона о такси.

Также участники форума сошлись во мнении, что законом необходимо установить дополнительные требования к легковым такси, водителям, таксометру, типу регистрационного знака, количеству посадочных мест.

Международный Евразийский форум "Такси" – крупнейшее в России отраслевое мероприятие, посвящённое вопросам комплексного развития таксомоторного рынка. В форуме приняло участие свыше тысячи представителей органов федеральной и региональной власти РФ, экспертов, участников таксомоторной и смежных отраслей из России, ФРГ, Бельгии, Эстонии, Азербайджана, Казахстана, КНР и других стран.