Мэр Саратова отверг выводы исследования о самом пьющем городе в России

САРАТОВ, 24 окт — РИА Новости. Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал исследование маркетологов, которые признали Саратов самым пьющим городом в России.

Саратов возглавил рейтинг агентства Zoom Market, составленный по результатом октябрьского опроса. Вслед за ним в десятке самых пьющих городов идут Ханты-Мансийск, Пермь, Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк. Санкт-Петербург занял 11-е место, Москва — 16-е.

"Я так не считаю. И агентства, которые какие-то замеры сами придумывают, сами какие-то показатели закладывают <…> Кому-то нужно это взбудораживание <…> У нас нормальный город, нормальная молодежь, нормальное студенчество", — сказал Исаев журналистам.

В областном министерстве экономического развития также не согласились с результатами опроса Zoom Market, отметив, что они не подтверждаются официальными данными Росалкогольрегулирования. Так, за первое полугодие потребление водки в Саратовской области составило в среднем 1,41 литра на душу взрослого населения, тогда как по Приволжскому федеральному округу — 3,16 литра.

Раскритиковал "алкогольный рейтинг" и главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, самые пьющие регионы — это Чукотский автономный округ, Магаданская область, Камчатка, Нижегородская область, Сахалин, Брянская, Еврейская, Томская, Тамбовская область и Якутия. Саратов, по его данным, находится в середине, как и Москва и Санкт-Петербург.

Брюн пояснил, что этот подсчет ведется на основании зарегистрированных больных алкоголизмом и, в отличие от подсчета по продажам, это самые точные оценки.