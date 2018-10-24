Пострадавшего в ДТП с маршруткой в Подмосковье выписали из больницы

На месте ДТП с участием автобуса и микроавтобуса на трассе А-108 в Дмитровском районе Подмосковья

На месте ДТП с участием автобуса и микроавтобуса на трассе А-108 в Дмитровском районе Подмосковья

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Один из пострадавших в аварии с маршруткой в Дмитровском районе Подмосковья выписан из стационара, трое пострадавших продолжают лечение в Дмитровской больнице, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

МВД по Московской области в воскресенье сообщило, что четыре человека погибли и не менее десяти пострадали при столкновении автобуса и микроавтобуса в Дмитровском районе Подмосковья на 48-м километре трассы А-108. Представитель ГИБДД РФ сообщил, что авария произошла из-за того, что автобус ПАЗ без пассажиров выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус "Ивеко", следовавший по маршруту №36 город Дмитров — село Рогачево и перевозивший 14 человек. Возбуждено уголовное дело.

"На данный момент в Дмитровской городской больнице продолжают находиться 3 пострадавших в ДТП, все в состоянии средней степени тяжести. Один пациент был выписан из стационара для прохождения амбулаторного лечения", — подчеркивается в сообщении.

Ранее еще одна пострадавшая была переведена в Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского.