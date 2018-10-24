Силуанов рассказал, как будут расти пенсии с 2020 года

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Пенсии в России начиная с 2020 года будут расти темпами более 6% в год, превышая инфляцию, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Президент поставил в указе задачу о росте пенсий в реальном выражении, то есть темпы роста должны быть выше, чем инфляция. В следующем году инфляция составит 4,3%, пенсии вырастут на 7%. В последующие годы инфляция прогнозируется в размере 4%, пенсии будут расти темпами выше 6%", — сказал он, выступая в Госдуме.

"То есть в целом, как мы и обсуждали изменения в пенсионной системе, общий прирост, ежемесячный прирост пенсий для нерабочих пенсионеров составит не менее 1 тысячи рублей в месяц на протяжении всего шестилетнего периода. С тем, чтобы нам выйти к 2020 году на уровень номинальных пенсий не менее 20 тысяч рублей, то есть это в полном объеме является выполнением тех задач, которые поставлены президентом, ресурсы на это есть, мы даже увеличиваем объем трансферта в первые годы из федерального бюджета Пенсионному фонду для выполнения фондом этих обязательств", — добавил Силуанов.