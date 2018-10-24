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Общество

Саратов признали самым пьющим городом России

(обновлено: 12:24 24.10.2018)
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© Depositphotos / itakdaleeВыпивка. Архивное фотоВыпивка. Архивное фото
© Depositphotos / itakdalee

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Самым пьющим российским городом оказался Саратов. Это следует из результатов исследования, которое провело в октябре маркетинговое агентство Zoom Market. Однако местные власти не согласны с этими выводами.

Бармен разливает напитки за барной стойкой в клубе . Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Названы самые пьющие страны в мире
Второе место за Саратовом занял Ханты-Мансийск, третье — Пермь. В первую десятку списка также вошли такие города, как Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк.

Санкт-Петербург находится в рейтинге на одиннадцатом месте, Москва — на 16-м.

Опрос прошел в октябре, в нем приняли участие 3250 человек в возрасте от 19 до 73 лет из 25 российских городов. Респондентам задали три вопроса: "Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?"

В Саратове не согласны

Впрочем, власти Саратовской области поставили под сомнение результаты исследования Zoom Market.

Отдел алкогольной продукции. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В ГД предложили запретить продажу алкоголя на открытых полках магазинов
"Данные любых рейтингов следует сравнивать с объективными данными. Официальные данные Росалкогольрегулирования опровергают выводы маркетологов о высоком уровне потребления алкоголя в Саратове", — заявила РИА Новости представитель регионального министерства экономического развития.

По ее данным, за первое полугодие этого года потребление водки в Саратовской области составило в среднем 1,41 литра на душу совершеннолетнего населения, тогда как по Приволжскому федеральному округу — 3,16 литра. Другой алкогольной продукции в регионе потребили 3,83 литра на одного жителя, в целом в ПФО — 4,73 литра, а в среднем по России этот показатель составил 5,45 литра.

"Показатели в нашей области ниже, и обусловлено это целенаправленной работой правительства области по снижению потребления алкоголя и формированием у жителей области направленности на здоровый образ жизни. В числе таких мер более строгие, чем на федеральном уровне, ограничения времени продажи алкоголя, а также запрет продажи алкогольной продукции в определенные праздничные дни в течение года", — добавила собеседница агентства.

Стали меньше пить

В целом за последние годы потребление алкоголя на душу населения в России существенно снизилось. Так, как отмечал Минздрав, с 2006 года снижение составило почти 40 процентов. А в 2017 году продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя России в среднем составили 7,6 литра — на пол-литра меньше, чем в 2016 году.

Стенд с алкогольной продукцией. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОЗ подсчитала, сколько людей в мире умирает от употребления алкоголя
Как отметило ведомство, это стало возможным благодаря систематической работе по снижению масштабов злоупотребления спиртным и профилактике алкоголизма среди населения.

В частности, Минздрав уже обеспечил запрет на продажу алкоголя, включая пиво, в детских, образовательных, медицинских и культурных организациях, а также в спортивных учреждениях и на прилегающих к ним территориях. Алкогольную продукцию запрещено продавать с с 23:00 до 08:00. Кроме того, Минздрав проводит кампании по стимулированию к ведению здорового образа жизни.

Кроме того, как сообщал Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, за пять лет количество пациентов с диагнозом "алкоголизм" сократилось в России на 22 процента. Если в 2012 году таковых было 1,9 миллиона человек, то в прошлом году этот показатель сократился до 1,5 миллиона.

Хуже всего ситуция со злоупотреблением спиртным складывается на Чукотке, где от этой зависимости страдают 3787,5 пациента на 100 тысяч жителей. А самая благоприятная обстановка — на Северном Кавказе, а именно в Ингушетии, где всего 8,5 пациента на 100 тысяч и в 2017 году вообще не зафиксировали ни одного пациента, кому впервые поставили диагноз "алкоголизм".

Повысить возраст

Планируются и дополнительные меры по уменьшению потребления алкоголя. Одной из них может стать повышение возраста покупателей с 18 до 20 лет.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время II Всероссийского форума по общественному здоровью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 16 октября 2018
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Вероника Скворцова: готовим новые шаги по регулированию потребления табака
Министр здравоохранения Вероника Скворцова считает эту меру абсолютно правильной. 

"Научно доказано, что в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно. По данным ВОЗ, в результате вредного употребления алкоголя ежегодно в мире умирают около 3,3 миллиона человек, что составляет 5,9 процента от всех случаев смерти, в возрасте 20–39 лет — примерно 25 процентов смертей связано с алкоголем", — отметила она.

По ее мнению, возраст в 21 год вполне подходит как нижний предел, особенно для крепкого алкоголя.

"Как врач-невролог могу сказать, что, как показывают научные исследования по оценке влияния алкоголя на мозг человека, употребление алкогольных напитков небезопасно для его нормального развития. Употребление алкоголя в возрасте до 21 года, когда мозг еще находится в процессе активного формирования, способствует снижению функциональности важных отделов мозга и долгосрочному ухудшению некоторых способностей", — считает министр.

Самые здоровые регионы

Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни, который по заказу РИА Новости подготовили эксперты агентства РИА Рейтинг, свидетельствует, что больше всего приверженцев здорового образа жизни проживает на Северном Кавказе и юге России, а меньше всего — в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Употребление алкоголя. архивное фото
© Depositphotos / silian
В России снизилась смертность от случайного отравления алкоголем
Лидером исследования стал Дагестан, сместивший с первого места Чечню, которая возглавляла рейтинг ранее. На третьем месте оказалась Кабардино-Балкария, на четвертом — Краснодарский край, а замкнула первую пятерку Ингушетия.

Для этих регионов характерны невысокий уровень потребления табака и алкоголя, невысокая доля занятых на работе с вредными и опасными условиями труда. Кроме того, в четырех из пяти лидирующих регионов достаточно высока доля занимающихся спортом и физкультурой (более 30 процентов).

Последние места заняли Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Амурская область. Эти регионы почти по всем показателям находятся "в хвосте", но эксперты отмечают, что позитивные изменения присутствуют и там. Однако они либо нивелируются снижением других показателей, либо более существенным ростом в других регионах.

Рейтинг трезвости субъектов РФ — 2017
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг трезвости российских регионов
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