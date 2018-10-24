Съехавший фрагмент пролета ж/д части Крымского моста достали из воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Фрагмент пролета строящейся железнодорожной части Крымского моста, который в начале октября съехал в воду, достали на поверхность, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Инфоцентр 4 октября сообщал, что на морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию. Никто из строителей не пострадал. Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Строители заверили, что инцидент не повлияет на график строительства.

"Строители извлекли из воды съехавший блок железнодорожного пролета Крымского моста. Металлический элемент пролета на прошлой неделе был разрезан на пять частей, поднят плавкраном и вывезен на складскую площадку на острове. В ближайшее время ожидается поставка заводом-производителем новой металлоконструкции", — сообщили в среду в инфоцентре.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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