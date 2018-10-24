Нотариусы России получили электронный доступ к реестру ЗАГС

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Федеральная нотариальная палата запустила новый сервис Единой информационной системы нотариата, обеспечивающий постоянный электронный доступ нотариусов к Единому государственному реестру ЗАГС, сообщает пресс-служба ФНП.

Федеральный закон № 408-ФЗ, в соответствии с которым все нотариусы России могут получать для сведения о гражданском состоянии заявителей напрямую из электронного реестра ЗАГС был подписан президентом в декабре 2017 года.

Как пояснили в ФНП, до сих пор базы ЗАГСов в каждом регионе велись отдельно, причем могли использоваться совершенно разные программы. Ответов на письменные запросы нотариусов о гражданском состоянии заявителей приходилось ждать значительное время, особенно, когда требовалась проверка записи акта гражданского состояния, сделанной в другом регионе.

Благодаря единой базе данных, которая содержит в себе всю информацию о населении страны начиная с 1926 года, нотариусы получили возможность оперативной проверки таких сведений, как дата рождения, смена ФИО гражданина, факт состояния в браке или его расторжения, наличие родства, дата смерти, которые играют принципиальную роль при оформлении наследственных прав, удостоверении сделок, требующих учета интересов второго супруга, детей.

"Оперативный доступ нотариуса к сведениям о семейном положении заявителя, его родстве с теми или иными лицами позволит пресечь мошеннические схемы с использованием поддельных документов и не допустить незаконного присвоения чужого имущества", — приводится в сообщении комментарий президента ФНП Константина Корсика.

На данный момент новый сервис функционирует в тестовом режиме, но уже в ближайшие дни нотариусы России смогут пользоваться им на постоянной основе по аналогии с другими ресурсами в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

"Быстрый обмен данными с органами ЗАГС будет осуществляться в рамках СМЭВ, которая позволяет нотариусам предоставлять услуги в режиме "одного окна", избавляя граждан от необходимости самим собирать необходимые данные по инстанциям, и значительно ускорить ряд регистрационных процедур", — отметил Корсик.