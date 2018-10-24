МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Заработные платы в России растут беспрецедентными темпам и в реальном, и в номинальном выражении, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
По его словам, на это повлияло повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума и исполнение майских указов.
В свою очередь, ранее вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что в 2019 году, напротив, ожидается замедление роста реальной заработной платы до 1,4% из-за эффекта высокой "базы", то есть вследствие ее бурного роста в 2018-м.
Ранее РИА Новости провело исследование согласно которому, самые высокие зарплаты зафиксированы в Москве, Салехарде, Сургуте, Ханты-Мансийске и Южно-Сахалинске. При составлении рейтинга было рассчитано соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора.