Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве. 24 октября 2018

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве. 24 октября 2018

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Заработные платы в России растут беспрецедентными темпам и в реальном, и в номинальном выражении, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

За этот год зарплаты увеличились практически на 11 процентов.

По его словам, на это повлияло повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума и исполнение майских указов.

В свою очередь, ранее вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что в 2019 году, напротив, ожидается замедление роста реальной заработной платы до 1,4% из-за эффекта высокой "базы", то есть вследствие ее бурного роста в 2018-м.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, рост реальной зарплаты в 2019 году составит 1,4%, в 2020-м ускорится до 1,9%, в 2021-м — до 2,5%.

Ранее РИА Новости провело исследование согласно которому, самые высокие зарплаты зафиксированы в Москве, Салехарде, Сургуте, Ханты-Мансийске и Южно-Сахалинске. При составлении рейтинга было рассчитано соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в городе Шахты Ростовской области, Севастополе, Нальчике, Махачкале и Черкесске.