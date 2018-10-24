Социологи назвали самую престижную профессию в России

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Более четверти россиян (26%) считают профессию врача наиболее престижной на сегодняшний день, а с точки зрения доходности лидирует профессия юриста, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), данные которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Респондентам задали вопрос: "Какие профессии вы считаете в настоящее время наиболее престижными?".

Согласно итогам опроса, 26% россиян назвали профессию врача самой престижной, причем эта доля заметно выросла: такого же мнения в 2012 году придерживались лишь 12% опрошенных, а в 2006 году — 11%. Кроме того, 16% россиян сочли наиболее престижной в настоящее время профессию учителя, а 14% — профессию юриста.

На вопрос: "Какие профессии вы считаете в настоящее время наиболее доходными?" 15% респондентов назвали профессию юриста, адвоката и прокурора — в 2006 году так считали 23% опрошенных.

Добавляется, что 13% россиян считают наиболее доходной в настоящее время профессию в политической сфере, кроме того, высокооплачиваемыми также признаются профессии врача и нефтяника (по 12%).

Данные опроса также показали, что у 28% респондентов на выбор собственной профессии повлияли увлечения и интересы, 23% ответили, что "так сложились обстоятельства", а престижем профессии и возможностью карьерного роста руководствовались 16% россиян. Кроме того, для 12% опрошенных главным критерием являлась оплата труда в профессии.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 октября среди 1600 россиян старше 18 лет путем телефонного интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.