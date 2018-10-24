Из краснодарской больницы выписали одного из пострадавших в Керчи подростка

КРАСНОДАР, 24 окт — РИА Новости. Один пострадавший в результате керченской трагедии подросток выписан из краснодарской детской краевой больницы, на днях планируется выписать еще четверых, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

"Одного выписали из детской краевой… В ближайшие дни планируется выписать всех детей", — сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

Также в ведомстве уточнили, что девять пострадавших остаются на лечении в первой краевой больнице. "Состояние у них разное. Тоже врачи занимаются — все, что необходимо, все делают", — отметили в пресс-службе.

В среду, 17 октября, студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.