В Москве назвали самые популярные имена для новорожденных

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Столичные загсы выдали почти 100 тысяч свидетельств о рождении с начала года, более 80% детей появились в семьях, где родители состоят в официальном браке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Столичные загсы выдали около 100 тысяч свидетельств о рождении за девять месяцев этого года. Более 80 процентов детей появились в семьях, где родители состоят в официальном браке", — говорится в сообщении.

Начальница Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова рассказала, что мальчиков родилось больше, чем девочек (51 404 и 47 678), кроме того, более 44,6 тысячи новорожденных — первенцы.

Отмечается, что свидетельства о рождении также начали выдавать при выписке в 13 московских роддомах. Их оформляет медицинский персонал больницы, родителям нужно только передать необходимый пакет документов. В дальнейшем такая услуга появится во всех роддомах города.

Кроме того, самыми популярными именами среди новорожденных москвичей по-прежнему остаются Александр и София (Софья). "В этом году Сашами уже названо 2369 мальчиков, а Сонями — более 2,5 тысячи девочек", — приводятся слова Ефремовой в сообщении.

Также в десятку популярных имен для девочек вошли Мария, Анна, Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Елизавета и Варвара, а для мальчиков часто выбирают имена Михаил, Максим, Артем, Даниил (Данила, Данил), Иван, Дмитрий, Марк, Матвей и Илья.