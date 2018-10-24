Челябинского министра госпитализировали с совещания

ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт — РИА Новости. Министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева госпитализировали во вторник с гипертонией, сообщил руководитель управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков. В пресс-службе губернатора области РИА Новости уточнили, что министра увезли в больницу прямо с совещания.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что министру стало плохо на заседании межведомственного координационного совета по развитию туризма при губернаторе Челябинской области, ему пришел на помощь находившийся рядом вице-губернатор Вадим Евдокимов.

"Да, Сергей Лихачев госпитализирован с совещания, он останется на больничном до конца недели", — сказали агентству в пресс-службе губернатора.

По данным Безрукова, у госпитализированного министра гипертония.

"С Сергеем Федоровичем все хорошо, прошел обследование, врачи говорят, что гипертония. Возьмет больничный до конца недели", — написал он на своей страничке в соцсети Facebook.

Сергей Лихачев был назначен министром весной этого года.