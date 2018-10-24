Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Облачная погода с дождями и до 7 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Нас ждёт облачная погода, дожди, максимальная температура в Москве 5-7 градусов тепла, в Подмосковье плюс 3-8 градусов", — рассказала собеседница агентства.

По словам синоптиков, в среду в Москве будет дуть юго-восточный ветер, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит снижаться и понизится до 725 миллиметров ртутного столба.