Роскачество и Минпромторг проверят вино в магазинах

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Эксперты Роскачества совместно с представителями Минпромторга начали всероссийскую проверку качества вина в магазинах, говорится в сообщении Роскачества.

"Первое масштабное исследование российских вин направлено в первую очередь на информирование потребителей о качественном вине российских производителей и повышение доверия к продукции отечественного производства", — отмечает организация.

Специалисты исследуют 300 российских вин в ценовых категориях от 200 до 1 тысячи рублей из Крыма и Севастополя, Краснодарского края и Ростовской области. Приоритет при выборе торговых марок для исследования отдавался винам, произведенным только из российского винограда, выпущенным тиражом более 100 тысяч бутылок. Продукция пройдет сенсорную оценку группы ведущих экспертов – дегустаторов.

"Одна из задач веерного исследования вина и создаваемого нами национального Винного гида в целом – устранить дефицит информации и потребительского доверия к российскому виноделию и показать потребителям, какие вина, произведенные на территории РФ, действительно сделаны из отечественного винограда и по-настоящему имеют право именоваться товарами высокого качества", — приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Результатом масштабной проверки станет Винный гид России – потребительский навигатор на рынке вин российских производителей, создаваемый Роскачеством совместно с Минпромторгом и Минсельхозом. В каталоге качественных вин российского производства будут указаны подробные характеристики каждого продукта.

"Мы наблюдаем серьезный интерес к качественному вину со стороны российских потребителей. Но этот спрос пока в первую очередь удовлетворяется за счет импортного продукта. Хотя качественный отечественный продукт может успешно конкурировать на данном рынке, обеспечивая развитие как винодельческой отрасли, так и предприятий розничной торговли", — цитирует организация руководителя Роскачества Максима Протасова.