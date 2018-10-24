Более 39 миллионов человек в России сделали прививки от гриппа и ОРВИ

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщает о том, что более 39,2 миллиона человек в России прошли вакцинацию против гриппа и ОРВИ, сообщается на сайте ведомства.

"Вакцинация проводится во всех субъектах РФ, на 22.10.2018 привито более 39,2 миллиона человек (27% от численности населения), в том числе за счет средств федерального бюджета — 9,9 миллиона детей, 25,2 миллиона взрослых, включая 153 тысяч беременных женщин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех странах Европейского региона активность гриппа регистрируется на низких уровнях. На 42 неделе в целом на территории России отмечается низкая заболеваемость ОРВИ.

По данным ведомства, незначительное превышение недельных эпидемических порогов зарегистрировано в одном субъекте России. Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту зафиксировано в двух городах.