Патрушев прокомментировал ситуацию с транспортной безопасностью в Сибири

НОВОСИБИРСК, 24 окт – РИА Новости. Ситуация с обеспечением транспортной безопасности в Сибирском федеральном округе по-прежнему остается сложной, выявленные недостатки надо устранить в кратчайшие сроки, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев среду в Новосибирске на выездном совещании по вопросам безопасности в СФО.

По его словам, о проблемах с транспортной безопасностью в Сибири свидетельствуют результаты прокурорских проверок.

"По причине недостаточного финансирования на объектах транспортной инфраструктуры округа (Хатангский морской порт, Омский аэропорт, железнодорожные вокзалы Новосибирск-главный, Томск, Омск, Красноярск и Барабинск) для обеспечения транспортной безопасности применялось несертифицированное оборудование — видеокамеры, рентгено-телевизионные установки, интроскопы)", — сообщил Патрушев.

В границах железнодорожных станций отсутствуют контрольно-пропускные пункты, на которых должен проводиться досмотр физических лиц, а также транспортных средств, грузов, багажа, добавил секретарь СБ.

"Прошу собственников указанных объектов транспортной инфраструктуры в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки, обратив особое внимание на вопросы организации их физической и технической защиты согласно установленным требованиям", — сказал Патрушев.