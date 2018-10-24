Названы самые пьющие российские города

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России.

На первой строчке этого списка расположился Саратов, второе место занял город Ханты-Мансийск, на третьем месте — Пермь.

В первую десятку также вошли Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк.

Москва расположилась на шестнадцатой позиции, а Санкт-Петербург — на одиннадцатой.

В опросе приняли участие 3250 жителей в возрасте от 19 до 73 лет из 25 российских городов. Их спрашивали, употребляют ли они алкоголь и как часто, а также употребляли ли они его в день интервьюирования (либо планируют это сделать).