ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт — РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев в среду представил врио начальника сахалинского главка ведомства Андрея Андреева в рамках своей рабочей поездки в регион и провел совещание в администрации области, посвященное подготовке региона к зиме, передает корреспондент РИА Новости.

В своем вступительном Зиничев слове представил собравшимся врио начальника сахалинского главка ведомства Андрея Андреева.

"Прежде чем мы начнем совещание, хотел бы представить вам временно исполняющего обязанности начальника главного управления ГУМЧС по Сахалинской области Андреева Андрея Анатольевича. Это опытный руководитель, достойный офицер, и я уверен, что в совместной работе он продемонстрирует свои лучшие качества", — сказал министр.

В своем докладе Андреев рассказал участникам совещания о готовности объектов ЖКХ и региона к осенне-зимнему периоду, прогнозу возникновения чрезвычайных ситуаций и взаимодействию при ликвидации последствий ЧС. Также участники заслушали доклады представителей министерства ЖКХ, автодорожной инфраструктуры и ученых-сейсмологов дальневосточного отделения РАН.

"Субъект в целом готов к зимнему периоду", — резюмировал министр, выслушав докладчиков. Вместе с тем Зиничев рекомендовал продолжить работу по мониторингу обстановки, оповещению жителей, организации работы городков жизнеобеспечения на автодорогах региона и освещению деятельность ведомства в СМИ.

После министр посетил центр склад хранения материальных средств, центр обработки вызовов "Системы-112" и пожарно-спасательную часть №1, где поблагодарил за службу и наградил спасателей и пожарных, отличившихся на ликвидации последствий ЧС, в том числе занятых на ликвидации последствий тайфуна "Джеби" в сентябре 2018 года.

Ветераны системы МЧС России получили медали "За содружество во имя спасения". На этом Зиничев завершил свой первый в должности министра визит в Сахалинскую область.